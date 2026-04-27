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Estudo Pessoas do Recife com 60 anos ou mais podem participar de ensaio clínico do Instituto Butantan A capital pernambucana é um dos municípios que integra a pesquisa para uma nova vacina contra gripe em idosos

Pessoas com 60 anos ou mais no Recife poderão ser voluntários de um ensaio clínico da vacina adjuvada contra gripe promovido pelo Instituto Butantan, órgão ligado à Secretaria de Estado da Saúde (SES) de São Paulo.

O recrutamento dos voluntários está sendo realizado pelo Plátano Centro de Pesquisa Clínica, localizado no Empresarial Rui Barbosa, no bairro das Graças, Zona Norte do Recife.

A nova vacina possui um adjuvante em sua composição com o objetivo de aumentar a proteção contra a gripe em idosos, que naturalmente possuem imunidade reduzida e são mais suscetíveis a complicações da doença.

Quem pode participar?

O ensaio clínico permite a participação de homens e mulheres de 60 anos ou mais que estejam saudáveis ou com comorbidades tratadas, como diabetes e hipertensão, e clinicamente estáveis.

Não serão incluídos indivíduos com imunodeficiência ou doenças não estabilizadas.

O estudo será realizado em outros 14 municípios, de oito estados do país, e deve contemplar um total de 6.900 voluntários.

Metade dos participantes receberá a vacina adjuvada do Butantan e outra metade receberá uma vacina da gripe de alta dose, atualmente disponível na rede privada e indicada para o público 60+, permitindo a comparação entre os imunizantes.

No total, os participantes serão acompanhados durante seis meses.



Mortes por influenza se concentram em idosos

A gripe pode causar desde uma infecção assintomática até uma doença grave. O vírus é transmitido por gotículas da fala, tosse ou espirro; pelo ar e ao tocar em superfícies contaminadas.

Em 2025, segundo o Boletim InfoGripe, foram notificados no Brasil 231.812 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), com 13.678 óbitos.

Quase metade das mortes por SRAG ocorreram em pessoas infectadas pelo vírus influenza A, sendo a maioria idosos acima de 65 anos e crianças menores de dois anos.

Durante uma infecção por gripe, os idosos são mais propensos a desenvolver complicações devido a fatores como imunossenescência, queda natural da resposta imunológica que acontece à medida que o sistema imune envelhece, e a presença de comorbidades, como diabetes e pressão alta.

A vacinação previne o desenvolvimento de sintomas mais graves, complicações e hospitalização, evitando também a sobrecarga do sistema de saúde.

Onde participar?

Plátano Centro de Pesquisa Clínica

Endereço: Av. Rui Barbosa, 715, no Empresarial Rui Barbosa

Com informações de assessoria

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