A- A+

RIO DE JANEIRO Pessoas eletrocutadas, móveis destruídos e ônibus ilhados: vídeos mostram o caos no Rio de Janeiro Vídeos gravados por moradores e divulgados nas redes sociais mostram os impactos da chuva que chegou a deixar o município em Estágio 3, com ocorrências espalhadas por diferentes regiões

A chuva forte que atingiu o Rio no fim da tarde e na noite de segunda-feira deixou um rastro de alagamentos, transtornos no trânsito e cenas de desespero registradas por moradores em diferentes pontos da cidade. Vídeos publicados nas redes sociais mostram desde ruas completamente tomadas pela água até o interior de casas e prédios invadidos pela enxurrada.

Na Zona Sul, um vídeo mostra o momento em que um homem e uma mulher sofrem descarga elétrica após encostarem em um poste, na esquina das ruas Santa Clara e Nossa Senhora de Copacabana, em Copacabana. O caso ocorreu em meio ao acúmulo de água na via.

O temporal fez o município entrar em Estágio 3, quando uma ou mais ocorrências impactam a rotina da população. De acordo com o Sistema Alerta Rio, a Barra da Tijuca registrou 15,6 milímetros de chuva em apenas 15 minutos entre 17h15 e 17h30. Na Zona Norte, bairros como Méier, Piedade, Madureira e Ilha do Governador também tiveram acumulados expressivos no início da noite.





Além dos alagamentos, houve queda de árvores, interdições de vias e transtornos no transporte público. Na Ilha do Governador, carros e ônibus ficaram ilhados na Estrada do Galeão. A Avenida Niemeyer e o Aterro do Flamengo também tiveram trechos interditados por causa de ocorrências relacionadas à chuva.

Segundo o Alerta Rio, o tempo permanece instável nesta terça-feira, com previsão de céu nublado e chuva fraca a qualquer momento do dia, podendo ser moderada na madrugada e à tarde. Veja alguns dos registros feitos por moradores e publicados nas redes sociais, que mostram os impactos da chuva em diferentes regiões da cidade.





Em outro registro, um morador da região da Fazenda Botafogo marcou o prefeito Eduardo Paes em um post no X para mostrar o hall de um prédio completamente tomado pela água, impedindo a entrada e a saída dos das pessoas.

As águas do rio Acari invadindo os prédios da fazenda botafogo pic.twitter.com/D1sO4oIUjQ — carlosrj021crf️‍ (@karlosrj021) February 9, 2026

Em outra postagem, um internauta relatou que as ruas ficaram submersas e que motoristas passaram a dirigir na contramão para tentar escapar dos pontos de alagamento.

Em Jardim América, imagens mostram a rua tomada pela água, com imóveis sendo invadidos. O morador questiona a falta de obras de drenagem e afirma que a enchente ocorreu mesmo sem a chuva atingir a intensidade registrada no fim de semana.

@rioprefeitura até quando Jardim América ficará debaixo d’água? Quando haverá uma obra de escoamento, drenagem do Rio Acari e pavimentação nas ruas de J.A? Olha o que as chuvas de hj fizeram na minha casa. E não foi uma chuva tão forte quanto a de sábado ou domingo. pic.twitter.com/S4FNvFKPOo — Bruno Araújo (@BrunoVFAraujo) February 10, 2026

Em outro vídeo em Manguinhos, uma mulher aparece em desespero, com a água chegando à altura do peito, gritando por ajuda em frente à própria casa tomada pela inundação.

Manguinhos. Hoje à noite. Região onde o Rio de Paz trabalha. O .Jacarezinho é ao lado. Amanheceremos lá nesta terça-feira. Essa imagem nos ajuda a ter uma ideia do drama do morador de comunidade pobre. NÃO SE TRATA DE UMA RUA ALAGADA, MAS SIM DE UMA CASA INVADIDA PELAS ÁGUAS pic.twitter.com/CGbwv5XhDE — Antônio C. Costa (@antonioccosta_) February 10, 2026

Imagens também mostram parte do teto do Norte Shopping, em Del Castilho, cedendo durante a chuva. Não há informações sobre feridos.

Outro vídeo de Manguinhos mostra ruas com água na altura da cintura e moradores tentando atravessar os alagamentos para chegar em casa. Ônibus ficaram parados sem conseguir seguir viagem, enquanto o lixo se espalhava pela correnteza.

No Centro, a Pedra do Sal, tradicional ponto de samba nas segundas-feiras, ficou completamente alagada. Barracas foram abandonadas e o local, que costuma reunir público à noite, ficou vazio por causa da enxurrada.

Veja também