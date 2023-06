Pessoas em situação de rua em têm mutirão de serviços e higiene nesta quarta (7) no Clube Atlântico

A- A+

O Clube Atlântico de Olinda, no bairro do Carmo, recebe, nesta quarta-feira (7), Mutirão de Cidadania e Saúde para pessoas em situação de rua. A ação, das 13h às 20h, é promovida em conjunto pela prefeitura da cidade, Poder Judiciário e representantes da sociedade civil.



Serão oferecidos serviços como retirada de documentos, atendimentos jurídicos, escuta e acolhimento familiar e cuidados com a higiene e limpeza pessoal, que vão desde corte de cabelo e barba à oferta de banho com distribuição de roupas.

Também serão realizados testes rápidos de HIV/sifilis e hepatite, vacinas contra Covid-19 e influenza, além de testes para os sintomáticos de Covid serão disponibilizados para o mesmo público.

