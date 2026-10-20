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Saúde Pessoas nascidas entre 1950 e 1970 têm uma vantagem psicológica fundamental, diz estudo Resiliência emocional dessa geração está associada à forma como eles cresceram: com mais autonomia, menos estímulos digitais e conexões sociais predominantemente presenciais

As pessoas nascidas entre 1950 e 1970 têm maior resiliência emocional quando comparadas às gerações mais jovens. A conclusão é de um estudo publicado na revista científica BMJ Mental Health.

De acordo com esse trabalho, essa vantagem psicológica está ligada ao contexto em que cresceram: com mais autonomia, menos estímulos digitais e conexões sociais predominantemente presenciais.

Segundo os pesquisadores, o segredo da inteligência emocional desse grupo envolve quatro pontos básicos. Primeiro, desde cedo eles aprenderam a lidar com a espera e imprevistos sem contar com gratificação instantânea.

Eles também tiveram uma infância livre de redes sociais, o que protegeu o equilíbrio mental e a autoestima.

Em terceiro lugar, a convivência e resolução de conflitos aconteciam predominantemente no meio presencial, construindo laços interpessoais mais sólidos e, por fim, essa geração atravessou fortes transformações o que lhes conferiu capacidade de adaptação a mudanças.

Por outro lado, o estudo faz um alerta sobre os impactos da hiperconectividade nas gerações mais novas.

A exposição contínua ao ambiente online e a constante necessidade de resposta imediata podem dificultar a construção gradual do controle emocional em jovens.

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