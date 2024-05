Pessoas que adentram o "estado de flow" tem melhor saúde mental e cardiovascular, mostra estudo

A- A+

Pense na sensação de estar tão focada (o) em uma tarefa ou atividade que o ambiente ou pessoas ao redor são completamente esquecidos.



Não há horas a cumprir. Não há limites. Apenas o que quer que esteja à sua frente. Isto é o chamado "estado de flow", teoria cunhada pelo psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi em seu livro "Flow: The Psychology of Optimal Experience" (Fluxo: A psicologia da experiência otimizada, em tradução livre do inglês), publicado na década de 90.

Uma nova pesquisa, publicada na revista científica Translational Psychiatry, mostrou que pessoas eram mais propensas a experimentar o fluxo tinham um risco menor de desenvolver depressão, ansiedade, esquizofrenia, transtorno bipolar, distúrbios relacionados ao estresse e também doenças cardiovasculares.

Contudo, para pessoas com neuroticismo, um traço de personalidade que descreve fácil irritabilidade e desequilíbrio emocional e com fatores genéticos favoráveis ao desenvolvimento destas doenças, as experiências no "estado de flow" permaneceram associadas apenas à depressão e à ansiedade. No estudo, foram analisados 9.300 diagnósticos do registo de pacientes da Suécia.

No entanto, a geneticista comportamental Miriam Mosing, parte da equipe, explica que a capacidade de concentração deste estado não teve uma causa direta em um menor risco para estas condições. Por isso, a hipótese é que esta correspondência se dá pela genética.

"Dito isto, quando estamos no 'estado de flow', é provável que gastemos menos tempo ruminando sobre as nossas vidas ou nos preocupando com o futuro – simplesmente porque estamos ocupados e a experiência do fluxo em si é gratificante. Portanto, se algo que você adora fazer faz você perder toda a noção de espaço e tempo, é provável que seja bom para você – pelo menos naquele momento", escreveu em um artigo para o The Conversation.

