Pessoas que beijam mais tendem a envelhecer mais tarde, diz médica

O beijo é uma forma universal de comunicação entre duas pessoas. A demonstração de carinho em seu formato romântico, no toque entre os lábios, pode ter diversas intenções, de preâmbulo ao sexo até uma forma de reafirmar a relação. Mas em todas as suas formas e significações, esta demonstração de afeto causa reações no corpo. Por isso, existem benefícios associados que impactam na saúde.

Envelhecer mais tarde

— [Quando beijamos] libertamos dopamina, que nos dá prazer, a serotonina, que nos dá a excitação, a epinefrina, que nos dá a sensação de coração acelerado pelo aumento da frequência cardíaca, e a oxitocina que nos dá a sensação do afeto e confiança — explica a médica Diana Valente, em entrevista a um canal local português.

Segundo a médica, esses efeitos positivos acabam se refletindo na pele como uma espécie de "antirrugas natural". Isto é, quem beija com frequência envelhece "mais tarde".

— Devido ao número de neurotransmissores associados ao beijo, podemos afirmar que pessoas que beijam assiduamente são mais felizes e consequentemente envelhecem mais tarde —acrescenta a médica.





Impacto na autoestima e redução da ansiedade

Com o aumento dos hormônios responsáveis pela sensação de felicidade, o cortisol (hormônio do estresse) tende a sofrer uma redução. Desta forma, a autoestima é impactada de forma positiva, pois o indivíduo relaxado consegue se perceber como merecedor da afeição que está recebendo.

Ajuda a criar ou fortalecer laços

Dar um beijo na bochecha das pessoas amadas consegue ser um poderoso motivador para o fortalecimento de laços. Assim como agradecer um amigo com este gesto pode dar o pontapé para uma amizade mais estabelecida.

