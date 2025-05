A- A+

ESTUDO DE OXFORD Pessoas que param de tomar canetas emagrecedoras voltam ao peso original em um ano, mostra pesquisa Segundo a pesquisa, os pacientes perdiam cerca de 8kg com as injeções

Pesquisadores de Oxford, no Reino Unido, revelaram que as pessoas que tomam medicamentos para perda de peso, como Ozempic, Wegovy e Mounjaro, recuperam todo o peso perdido dentro de um ano após interromper o uso da medicação.

A análise comparou 11 estudos de medicamentos para perda de peso GLP-1, mais antigos e mais novos, e descobriu que os pacientes perdiam 8 kg com as injeções, mas retornavam ao peso original dentro de 10 meses após interromperem o uso.

Aqueles que tomavam semaglutida (Wegovy) e tirzepatida (Mounjaro) perderam o dobro de peso, cerca de 16 kg, porém, ganhavam novamente 9,6 kg em um ano, ou seja, era esperado o retorno dos 16 em torno de 20 meses.

A pesquisa, apresentada no Congresso Europeu sobre Obesidade, estudou 6.370 adultos em oito ensaios clínicos randomizados e três estudos observacionais. Destes, 1.465 pacientes estavam tomando semaglutida e tirzepatida – injeções de alta dosagem recomendadas especificamente para perda de peso.

Análises anteriores de testes sobre a eficácia de diferentes dietas, sem incluir medicamentos, realizadas pelos mesmos pesquisadores, descobriram que, embora as pessoas também recuperassem peso após interromper as dietas, a taxa de recuperação era muito mais lenta, levando pelo menos cinco anos para retornar ao peso anterior.



“Esses medicamentos são muito eficazes para ajudar você a perder peso, mas quando você os interrompe, o ganho de peso é muito mais rápido do que [após interromper] as dietas”, disse Susan Jebb, coautora do estudo e professora de dieta e saúde populacional na Universidade de Oxford.

Embora o estudo não tenha demonstrado causalidade, Jebb especulou que a diferença na rapidez com que as pessoas recuperam o peso pode ser devido ao fato de que as dietas são rigorosas e as pessoas precisam praticar a contenção para perder peso, ao passo que, se você estiver tomando um medicamento que elimina completamente a fome, não precisará fazer esse esforço.



"Então, quando os medicamentos são retirados, você não tem esse tipo de estratégia comportamental em vigor que ajude a manter o peso”, disse a pesquisadora.

As descobertas levantam questões para o NHS, já que as diretrizes de Nice (National Institute for Health and Care Excellence — Instituto Nacional de Excelência em Saúde e Cuidados) determinam que as pessoas não devem tomar injeções para perda de peso por mais de dois anos.

Além disso, muitos pacientes desistem do tratamento, seja porque o compram de forma privada e não têm condições financeiras, seja porque os efeitos colaterais não lhes são favoráveis ou porque não estão mais perdendo peso.

"Valerá a pena o NHS investir nesses medicamentos se eles só forem disponibilizados por um curto período e depois acumularem todo o peso de volta, ou o NHS terá que aceitar que essas serão terapias de longo prazo?", acrescentou Jebb.

Veja também