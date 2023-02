Pessoas que usam laxante regularmente têm até 50% mais risco de desenvolver demência, aponta estudo

A- A+

Pesquisadores da Universidade de Harvard, nos EUA, da China e do Reino Unido descobriram que pessoas que usavam laxantes regularmente tinham 50% mais risco de sofrer declínio cognitivo, ou seja, desenvolver demência. Eles acreditam que as drogas podem afetar a flora intestinal ao aumentarem a produção de toxinas no sistema nervoso, o que prejudica o funcionamento do cérebro.

O estudo publicado na revista Neurology nesta quarta-feira usou, durante dez anos, dados de mais de mais de meio milhão de pessoas entre 40 e 59 anos, no Reino Unido. Das 502.229 pessoas, 3,6% (18.235) usavam regularmente um laxante de venda livre. Ao longo da pesquisa, 218 membros desse grupo desenvolveram demência.

Depois de ajustarem para outros fatores de risco, como idade, dieta, condicionamento físico e risco genético, os pesquisadores determinaram que quem usa laxante regularmente aumenta o risco de desenvolver demência em 51%.

As pessoas que usaram laxantes osmóticos, ou seja, aqueles que estimulam a absorção de água no intestino com o objetivo de amolecer as fezes, corriam um risco ainda maior.

As descobertas não provam que os laxantes causam demência, mas sugerem uma associação, garantem os pesquisadores. Para eles, os resultados são um sinal de que essas pessoas devem mudar seus estilos de vida ao invés de buscarem medicamentos vendidos sem prescrição médica para resolver a constipação.

— Se nossas descobertas forem confirmadas, os médicos podem encorajar as pessoas a tratarem a constipação fazendo mudanças no estilo de vida, como beber mais água, aumentar a ingestão de fibras alimentares e adicionar mais atividade física na sua vida diária — disse Feng Sha, coautor do estudo e pesquisador da Academia Chinesa de Ciências em Guangdong, China, ao britânico Daily Mail.

