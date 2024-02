Peste bubônica: EUA registram primeiro caso da doença em 9 anos

A- A+

Autoridades de saúde pública do Oregon, estados dos EUA, relataram caso de peste bubônica em um residente local que provavelmente contraiu a doença de um gato de estimação. Esta é a primeira vez que os Estados Unidos relatam um caso da peste desde 2015.

Todos os contatos da vítima, que não teve seu nome revelado, foram contatados e receberam medicamentos, afirmou Richard Fawcett, oficial de saúde do condado de Deschutes. As autoridades também revelaram que a doença foi tratada em estágios iniciais e que não representam perigo para a sociedade.

A peste bubônica é causada pela bactéria Yersinia pestis e pode se disseminar pelo contato com pulgas infectadas. A doença ficou popularmente conhecida como “peste negra” por conta do escurecimento das extremidades do corpo causado pela gangrena. Estima-se que ela tenha sido responsável pela morte de cerca de um terço da população europeia entre 1347 e 1353.

Os sintomas incluem inchaço dos gânglios linfáticos na virilha, na axila ou no pescoço. Eles podem ser sensíveis e quentes. Outros sintomas incluem o início repentino de febre, dor de cabeça, náusea, fraqueza, calafrios, fadiga e dores musculares. Eles costumam aparecer de dois a oito dias após a exposição a um animal ou pulga infectado.

A peste bubônica pode causar infecções na corrente sanguínea e nos pulmões se não for diagnosticada precocemente. Essas formas da doença são mais graves e difíceis de tratar.

Tratamento

Aos primeiros sintomas, o paciente deve procurar imediatamente o hospital. O tratamento é feito dentro do ambiente hospitalar e o paciente faz o uso de antibióticos. Além disso, ele permanece isolado para não contaminar outras pessoas.

Para evitar a doença, é aconselhado livrar-se do acúmulo de lixo, papelão e revistas velhas, para que os ratos não utilizem esses materiais como ninho e é importante realizar também o controle de pulgas de animais domésticos.

