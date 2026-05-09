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internacional Peter Magyar é formalmente eleito premiê da Hungria, encerrando ciclo Orbán No primeiro discurso, Magyar prometeu "servir" ao país, não "reinar" sobre ele

Peter Magyar, vencedor claro das eleições de abril, foi oficialmente eleito neste sábado (9) novo primeiro-ministro da Hungria, em uma jornada que encerrou o longo ciclo marcado pela liderança do nacionalista Viktor Orbán.

Em seu primeiro discurso diante do Parlamento húngaro como primeiro-ministro, Magyar prometeu "servir" ao país, não "reinar" sobre ele.

"Não reinarei na Hungria, mas servirei ao meu país. Vou servi-lo enquanto meus serviços forem úteis e a nação precisar", declarou.

Magyar também destacou que "milhões de pessoas optaram pela mudança" na Hungria, após 16 anos de Orbán como primeiro-ministro.

De Bruxelas, a presidente da Comissão Europeia (braço executivo da UE), Ursula von der Leyen — que tinha uma relação tensa com Orbán — felicitou o novo primeiro-ministro.

"Nossos corações estão em Budapeste. A esperança e a promessa de renovação são um sinal poderoso nestes tempos difíceis. Temos um trabalho importante pela frente", afirmou.

Por sua vez, o presidente do Conselho Europeu, António Costa, saudou "um novo capítulo na história da Hungria".

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