A- A+

INTERNACIONAL Petição apoiada por Elon Musk reúne assinaturas e pede retorno de Jensen Huang ao comando da Nvidia Movimento foi lançado poucos dias após a renúncia de Huang, anunciada em meio a um escândalo que envolveu questões de segurança nacional dos Estados Unidos

Uma campanha que pede o retorno de Jensen Huang à presidência executiva da Nvidia reúne o apoio de milhares de pessoas, entre funcionários, ex-funcionários e acionistas da companhia. Entre os apoiadores está Elon Musk, presidente executivo da Tesla e da SpaceX. O movimento foi lançado poucos dias após a saída do fundador da fabricante de semicondutores, anunciada em meio a um escândalo pessoal que passou a envolver questões de segurança nacional dos Estados Unidos.

De acordo com o jornal espanhol *20minutos*, a petição havia reunido cerca de 115 mil assinaturas até a tarde de sábado. Desse total, 5.965 eram de funcionários da Nvidia, 1.108 de ex-funcionários e 63.063 de acionistas. Os organizadores pretendem pressionar o conselho de administração a reconsiderar a saída de Huang e a conduzir uma investigação independente sobre as circunstâncias do caso.

Além de Musk, manifestaram apoio à iniciativa Amjad Masad, presidente executivo da Replit, e Tim Sweeney, presidente executivo da Epic Games.

Petição questiona circunstâncias da saída

Os organizadores da campanha afirmam que a saída de Huang ocorreu sem que os fatos tivessem sido suficientemente esclarecidos por meio de um processo transparente. A petição solicita que o conselho de administração considere seu retorno ao cargo enquanto uma investigação independente e imparcial é realizada.

Segundo o jornal espanhol 20minutos, com base em informações do site especializado TechCrunch, o documento também questiona se o empresário teve direito ao devido processo e pede que a Nvidia divulgue mais informações sobre as circunstâncias de sua saída.

“Jensen merece um julgamento justo, não justiça pelas próprias mãos”, afirmam os responsáveis pela mobilização.

A iniciativa ocorre em um momento de atenção sobre a Nvidia, uma das principais fabricantes mundiais de processadores gráficos e semicondutores avançados. Seus produtos ocupam posição central no desenvolvimento de tecnologias de inteligência artificial.

Saída ocorreu após escândalo pessoal

Jensen Huang renunciou o cargo na quinta-feira (12), quatro dias depois de admitir um relacionamento extraconjugal com uma executiva ligada ao setor de semicondutores. Segundo as informações divulgadas, a mulher estaria sob investigação dos serviços de inteligência dos Estados Unidos, sob suspeita de representar um possível risco de espionagem para a China.

O caso ganhou repercussão após a divulgação de relatos sobre outras supostas relações extraconjugais do empresário. As informações ampliaram o escrutínio sobre sua atuação à frente da Nvidia e levantaram questionamentos relacionados à segurança nacional americana.

Huang aceitou prestar esclarecimentos ao Congresso dos Estados Unidos. Com isso, o episódio passou a envolver não apenas aspectos de sua vida pessoal, mas também questões relacionadas à segurança nacional.

Após sua saída, a Nvidia nomeou Colette Kress, até então diretora financeira da companhia, como presidente executiva interina. A empresa, sediada na Califórnia, busca agora um substituto permanente para o fundador.

A petição acrescenta pressão sobre o conselho de administração, que ainda não anunciou qualquer decisão sobre um possível retorno de Huang à liderança da companhia.

Veja também