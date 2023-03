A- A+

BRASIL Petista suspeito de matar bolsonarista em MT tinha relação de amizade com a vítima, aponta polícia Edno de Abadia Borges é procurado pela Polícia Civil do Mato Grosso; segundo delegado, ele deu dois tiros em Valter Fernando da Silva, na noite de domingo

Suspeito de homicídio, o produtor rural Edno de Abadia Borges, de 60 anos, tinha uma "relação de amizade" com a vítima, Valter Fernando da Silva, de 36. Segundo a Polícia Civil do Mato Grosso, a motivação do crime, ocorrido na noite de domingo no estacionamento de um bar da cidade de Jaciara, se deu por conta de uma divergência política entre a dupla — enquanto, Valter da Silva defendia o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o atirador era apoiador do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

— Eles tinham contato tão próximo que uma vez o autor (Edno) chegou a prestar socorro a vítima, que estava passando mal — aponta o delegado José Ramon Leite, responsável por investigar o caso — Eles tem uma relação de algum tempo. Pela proximidade pode-se falar que havia uma relação de amizade.

Testemunhas ouvidas pela polícia relataram que Edno Borges e Valter da Silva fizeram uso de bebidas alcoólicas ao longo da noite, enquanto estavam no Bar do Mineiro, no distrito de Selma. Segundo a polícia, tanto a vítima quanto o suspeito não tinham antecedentes criminais.

— Diante do fato da vítima defender o ex-presidente Jair Bolsonaro e o suspeito, o presidente Lula, essa divergência fez com que os ânimos ficassem acalorados, elevados — explica o delegado, que detalha ainda o que aconteceu em seguida, a partir dos relatos colhidos na investigação — O Edno convidou a vítima para ir até a caminhonete dele, no lado de fora do estabelecimento. Chegando lá, deu dois disparos com a arma de fogo.



Valter Fernando da Silva foi atingido duas vezes no abdômen. Ainda de acordo com a polícia, fora autor e vítima, ninguém viu os disparos sendo feitos, já que apenas os dois homens estavam no estacionamento, que não tem câmeras de segurança.

Edno Borges, então, deixou o bar em sua caminhonete, enquanto os clientes foram ao estacionamento prestar socorro ao baleado, morto no local. O carro usado na fuga foi encontrado em uma estrada vicinal a uma distância de 10 quilômetros, segundo o delegado.

Enquanto apreendiam o carro, as autoridades policiais identificaram duas pessoas em um outro veículo nas proximidades. Segundo José Ramon, a dupla, formada por um filho de Edno e um amigo, chegou a admitir que pretendia dar apoio ao suspeito, mas que não conseguiu localizá-lo.

— O filho chegou a alegar que o pai possuia o registro da arma, mas até o momento esse registro não foi trazido. Não há nenhuma arma registrada no nome do Edno. Salvo melhor juízo, está irregular — aponta José Ramon.

Ainda segundo a polícia, apesar da motivação ter se dado por divergências políticas, o caso não é tratado como um crime político:

— O crime político é um crime contra o Estado, contra os poderes constituídos. O que temos aqui é um homicidio por motivação politica. É um crime comum, qualificado pelo motivo fútil — explica o delegado José Ramon.

