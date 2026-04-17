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Reunião Petro anuncia visita a Caracas em 24 de abril para se reunir com Delcy Rodríguez "Se Maomé não vem até mim, eu vou", justificou o governante colombiano, explicando que chamou Rodríguez para ir até a Colômbia, mas sem sucesso

O presidente colombiano Gustavo Petro se reunirá com a presidente interina venezuelana Delcy Rodríguez em Caracas no dia 24 de abril, anunciou nesta sexta-feira (17), em Barcelona, a primeira visita de um líder latino-americano à Venezuela desde que os Estados Unidos derrubaram Nicolás Maduro.

“No dia 24 de abril vou a Caracas”, disse Petro em um encontro organizado pela emissora RTVE e pela agência EFE na cidade espanhola, onde participará de um fórum de líderes de esquerda convocado pelo presidente do governo Pedro Sánchez.

“Se Maomé não vem até mim, eu vou”, justificou o governante colombiano, explicando que chamou Rodríguez para ir até a Colômbia, sem sucesso. “Ela tem recebimento”, e depois estava prevista uma “reunião na fronteira”, também cancelada por motivos de segurança, relatou Petro.

Rodríguez assumiu o poder de forma interna na Venezuela após a queda e captura de Nicolás Maduro em uma operação dos Estados Unidos em janeiro.

Por sua vez, e a poucos meses de deixar a presidência, Petro está interessado em ter um papel de destaque na transição da Venezuela.

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