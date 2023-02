Petro convoca colombianos a apoiar nas ruas suas reformas

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, convocou nesta sexta-feira os colombianos a apoiar sua reforma de saúde nas praças públicas no país em 14 de fevereiro, véspera dos protestos organizados pela oposição em repúdio às suas políticas.

"Acompanhem-me em 14 de fevereiro. Que a saúde seja para todo o povo colombiano (...) Da praça de Bolívar, em Bogotá, irei falar para a Colômbia reunida em todas as praças públicas do país. Chegaram a mudança e suas reformas", publicou Petro em sua conta no Twitter.