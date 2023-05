Petro convoca mobilizações de apoio e pede que Congresso aprove reformas

A- A+

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, pediu aos colombianos nesta segunda-feira (1º) que apoiem nas ruas do país suas reformas e antecipou a possibilidade de uma "revolução" se o Congresso as rejeitar.

No poder desde agosto, Petro enfrenta sua pior crise política diante das dificuldades no Legislativo para implementar as profundas mudanças que prometeu na campanha: reduzir a participação privada no sistema de saúde, redistribuir terras improdutivas, reformar a Previdência e a Justiça, entre outras.

"A tentativa de restringir as reformas pode levar à revolução. O que é preciso é que o povo esteja mobilizado, como foi com (o herói pró-independência Simón) Bolívar", declarou Petro diante de centenas de apoiadores que se reuniram em frente à sede do governo em Bogotá em celebração ao feriado do Dia do Trabalho.

O primeiro presidente de esquerda da história da Colômbia voltou a pedir aos camponeses, jovens e populações pobres que saíssem às ruas para pressionar o Congresso a dar luz verde às reformas.

"Não nos deixem sozinhos nestes palácios enormes e frios. Não nos deixem sozinhos perante esse bando de privilegiados. Este é o momento de mudanças e não devemos retroceder (...) Convido vocês à linha de frente da luta pelas transformações", afirmou.

Na quarta-feira, Petro rompeu com os partidos tradicionais que o apoiaram no início de seu governo, deu uma guinada à esquerda e substituiu sete ministros por ex-colaboradores políticos.

O presidente explicou o novo "governo de emergência" como uma reação a um "Congresso que não foi capaz de aprovar alguns artigos simples e muito pacíficos" sobre a distribuição equitativa da terra, questão-chave no prolongado conflito armado em um dos países mais desiguais do continente.

Em seu discurso do Dia do Trabalho, Petro retomou esta e outras de suas iniciativas, ao mesmo tempo em que evocou os protestos massivos enfrentados pelo governo do ex-presidente direitista Iván Duque (2018-2022).

"Graças a essa luta estou aqui (...), a esse surto social de juventude popular que colocou a necessidade de mudança no centro do país”, disse o presidente em um discurso que durou pouco mais de uma hora.

Centenas de pessoas o aplaudiram com gritos como: "Petro, amigo, o povo está contigo" ou "resistência".

Perto do final do discurso, o presidente abriu uma porta para o consenso: "Podemos ceder se estivermos errados (...) Não estamos longe do diálogo", disse Petro, que já havia empossado os novos ministros.

Veja também

Flórida Junta nomeada por DeSantis processa Disney por controle de distrito da Flórida