A- A+

colômbia Petro critica exclusão da Colômbia de aliança antitráfico dos EUA com países latino-americanos Donald Trump anunciou neste sábado uma estratégia para utilizar a "força militar letal" contra narcotraficantes e "redes terroristas" da região

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, criticou nesta segunda-feira (9) a exclusão de seu país, o principal produtor de cocaína, de uma aliança criada pelos Estados Unidos com 17 países latino-americanos para "destruir" os cartéis do narcotráfico.

Donald Trump anunciou neste sábado uma estratégia para utilizar a "força militar letal" contra narcotraficantes e "redes terroristas" da região, no âmbito de uma cúpula com mandatários aliados em seu clube de golfe em Doral, perto de Miami (Flórida).

No encontro, o líder norte-americano recebeu seus homólogos da Argentina, El Salvador e Equador, além do presidente eleito do Chile, José Antonio Kast, entre outros.

A maioria dos convidados compartilha a preocupação de Washington com o avanço do crime organizado no continente.

O presidente da Colômbia, o país onde mais se produz cocaína no mundo, queixou-se nesta segunda-feira de sua exclusão dessa aliança.

"No caso da cocaína, a Colômbia é essencial por sua experiência", afirmou o mandatário de esquerda em um evento sobre a luta contra as drogas em Viena.

"Não critico que se façam coalizões políticas", "mas me parece que com 17 países pequenos, fracos e sem experiência" "não se pode fazer um escudo" contra as máfias, afirmou.

Trump também deixou de fora da aliança o México e o Brasil, países-chave para o tráfico de drogas na região.

O mandatário dos Estados Unidos iniciou, desde seu retorno à presidência, uma campanha de linha dura contra as máfias que inclui bombardeios a supostas lanchas utilizadas para o narcotráfico no Caribe e no Pacífico.

Petro criticou esses ataques. Washington não apresentou provas conclusivas de que as embarcações que ataca estejam envolvidas no tráfico de drogas.

Durante meses afastados, Trump impôs sanções financeiras ao colombiano por supostamente fazer esforços insuficientes para deter os narcotraficantes.

Os mandatários apararam arestas em 3 de fevereiro em um encontro na Casa Branca, no qual concordaram em coordenar a perseguição a cartéis e guerrilhas na Colômbia.

Veja também