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Diplomacia Petro, da Colômbia, pede que Trump retire seu nome de lista de sanções Petro deixa o poder no dia 7 de agosto, transferindo o cargo para o direitista Abelardo de la Espriella, apoiado por Trump

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, afirmou nesta sexta-feira (3) que conversou por telefone com o presidente dos EUA, Donald Trump, e pediu que retirasse seu nome e de família da lista do Departamento do Tesouro americano de pessoas sancionadas.

"Me surpreendeu que o presidente Donald Trump não soubesse que eu não apoiava Abelardo de la Espriella e me espantou que ele não soubesse que eu e minha família ainda estávamos incluídos na lista do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (Ofac, na sigla em inglês), ele me prometeu agir sobre o assunto", escreveu Petro na rede X.

Ele definiu a conversa com o republicano como "amável", do mesmo modo que nas três vezes anteriores, e solicitou ajuda para impedir que o ódio criado em uma "parte da sociedade colombiana" não leve ao sangue e à violência de quem os financia.

"Eu lhe dei todos os dados atuais do programa que avanço de substituição voluntária de cultivos de folha de Coca e que serão publicados por orgulho do meu governo e da sociedade colombiana. Deixei o programa financiado até dezembro deste ano e lhe solicitei, por sua eficácia, que o mantivessem", acrescentou.

Petro deixa o poder no dia 7 de agosto, transferindo o cargo para o direitista Abelardo de la Espriella, apoiado por Trump.

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