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Colômbia Petro denuncia "assassinato" de colombiano pelo ICE nos EUA Agente do Serviço de Imigração e Alfândega matou a tiros o colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero, de 26 anos

O presidente colombiano, Gustavo Petro, denunciou nesta terça-feira (14) a morte de um colombiano pelas mãos de um agente do ICE nos Estados Unidos como um "assassinato", em meio à campanha de Donald Trump de batidas e deportações contra imigrantes.

Um agente do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) matou a tiros o colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero, de 26 anos, na segunda-feira no estado do Maine, no noroeste dos Estados Unidos.

A autoridade de imigração alegou que o jovem estava no país "de maneira irregular" e tinha uma ordem de expulsão imediata.

"O que aconteceu no Maine foi o assassinato de um colombiano latino-americano pelas mãos do governo dos EUA", disse Petro, um crítico ferrenho das políticas de imigração de Trump, na rede X.

Durán Guerrero foi baleado dentro de um veículo durante uma operação do ICE em Biddeford, onde morava com a esposa e a filha de três anos. A autoridade de imigração alegou que ele tentou fugir e que um agente atirou nele "pela segurança pública".

"Eles o mataram porque acreditavam que ele era um ser inferior, sem direitos", declarou o presidente em fim de mandato.

Ele também exigiu que "os assassinos paguem pelo homicídio" e que Trump dê explicações.

O incidente ocorre após um agente do ICE ter matado um mexicano que residia nos Estados Unidos na semana passada, durante uma operação em Houston, Texas.

Grupos de direitos humanos e de defesa dos direitos dos imigrantes criticam a perseguição do ICE e denunciam abusos.

Petro e Trump divergem repetidamente sobre políticas de imigração, por exemplo, sobre as condições em que o governo americano deportou um grupo de colombianos em 2025, algemados no avião.

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