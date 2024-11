Petro diz em carta a Trump que luta contra drogas e migração exige "abordagem multilateral"

A- A+

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, instou em uma carta o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, a enfrentar a luta contra as drogas e a migração com uma "abordagem multilateral", além de elogiar seu "compromisso" em acabar com conflitos como os de Gaza e Ucrânia.

"Desafios como a política de drogas e a migração também exigem uma abordagem multilateral", enfatizou o esquerdista Petro ao líder republicano na carta, revelada pela imprensa nesta segunda-feira (25) e cuja veracidade foi confirmada por um porta-voz à AFP. "Tenho insistido que a única forma sustentável de abordar a situação dos migrantes que se dirigem aos Estados Unidos é promovendo a prosperidade nos seus países de origem", ressaltou o presidente colombiano.

Trump prometeu declarar estado de emergência e recorrer ao exército para realizar "a maior operação de deportação na história dos Estados Unidos" assim que assumir em 20 de janeiro.

Na carta, na qual também parabeniza o magnata pela vitória nas eleições, Petro elogia o "compromisso declarado" de Trump em "acabar com os conflitos em Gaza, Sudão e Ucrânia", embora o líder conservador não tenha especificado como fará isso.

"Saiba que o governo da Colômbia está disposto a apoiar todas as iniciativas voltadas para restabelecer a paz e pôr fim à barbárie", acrescentou Petro, um crítico feroz da condução da guerra de Israel em Gaza.

O presidente colombiano também lembrou a Trump que a América Latina possui "um vasto potencial" para a produção de energias limpas, o que "permitiria aos Estados Unidos atender às suas necessidades energéticas, ao mesmo tempo em que contribuiria para a luta contra as mudanças climáticas".

"Nestes tempos críticos, o diálogo entre o Norte e o Sul é mais essencial do que nunca", insistiu Petro.

O presidente colombiano já havia parabenizado Trump após sua vitória nas eleições presidenciais de 5 de novembro, afirmando que "o povo americano falou e merece respeito".

Veja também

Cigarros eletrônicos Vape: em 1 ano, usuários têm até 6 vezes mais nicotina no organismo do que fumantes de longo prazo