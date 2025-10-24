A- A+

CONFLITO Petro diz que os EUA o sancionaram por "lutar contra o narcotráfico" O Departamento do Tesouro americano impôs sanções contra o mandatário de esquerda, sua esposa e um de seus filhos, assim como contra o ministro do Interior

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, afirmou nesta sexta-feira (24) que os Estados Unidos lhe impuseram sanções econômicas apesar de ele "lutar contra o narcotráfico durante décadas" e anunciou que não dará "nem um passo atrás", em meio a fortes tensões com Donald Trump.

O Departamento do Tesouro americano impôs sanções contra o mandatário de esquerda, sua esposa e um de seus filhos, assim como contra o ministro do Interior, Armando Benedetti, seu braço direito.

Petro sustenta que os assessores de Trump são próximos de narcotraficantes e afirma que os chefes do tráfico de cocaína vivem confortavelmente em cidades dos Estados Unidos, como Miami.

"Lutar contra o narcotráfico durante décadas e com eficácia me traz esta medida do governo da sociedade que tanto ajudamos a deter seus consumos de cocaína", escreveu Petro na rede X.

"Nem um passo atrás e jamais de joelhos", acrescentou.

Petro foi acusado no domingo por Trump — que não apresentou provas — de ser um "líder do narcotráfico", e o republicano anunciou o fim da ajuda econômica à Colômbia em represália ao alto nível de produção de drogas no país sul-americano.

As sanções desta sexta-feira também envolvem a esposa do presidente, Verónica Alcocer, e seu filho mais velho, Nicolás Petro, que está no meio de um processo penal por supostamente ter recebido cerca de 100 mil dólares de um ex-narcotraficante que cumpriu pena nos Estados Unidos para a campanha de seu pai em 2022.

O primogênito do presidente afirma que o dinheiro não chegou às finanças da campanha.

Também foi sancionado Benedetti, o funcionário mais próximo de Petro e um de seus maiores aliados durante a campanha presidencial.

Benedetti, ex-embaixador na Venezuela e junto à FAO em Roma, referiu-se aos Estados Unidos como um "império" "injusto", cuja luta antidrogas é "uma farsa armamentista".

"Para os Estados Unidos, uma manifestação não violenta é o mesmo que ser narcotraficante. Gringos, vão para casa", acrescentou o ministro do Interior.

Petro se opõe aos ataques de Washington contra supostas lanchas de narcotraficantes no Caribe e no Pacífico, que até o momento deixaram cerca de quarenta mortos.

Veja também