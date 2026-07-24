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Internacional

Petro diz que presidente eleito da Colômbia "obedece" ao governo dos EUA

Colômbia e Estados Unidos, dois aliados históricos, vivem tensões diplomáticas sem precedentes desde que Trump iniciou seu segundo mandato

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Presidente colombiano Gustavo Petro discursa em BogotáPresidente colombiano Gustavo Petro discursa em Bogotá - Foto: Jose Vargas / AFP

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, afirmou nesta sexta-feira (24) que o presidente eleito, Abelardo de la Espriella, "obedece diretamente" ao governo dos Estados Unidos, durante uma cerimônia de entrega da espada do herói da independência Simón Bolívar, realizada a duas semanas de deixar o poder.

Petro, o primeiro presidente de esquerda da história da Colômbia, transmitirá o cargo a De la Espriella no dia 7 de agosto. Advogado de extrema direita, o presidente eleito recebeu o apoio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para derrotar o candidato governista nas eleições de junho.

Colômbia e Estados Unidos, dois aliados históricos, vivem tensões diplomáticas sem precedentes desde que Trump iniciou seu segundo mandato, período em que entrou em constantes atritos com Petro.

O líder de esquerda, que não reconhece o resultado da recente eleição e afirma que o verdadeiro vencedor foi o senador governista Iván Cepeda, critica a "ingerência" de Trump na política colombiana por seu apoio explícito a De la Espriella.

De la Espriella, que também possui nacionalidade americana, "obedece diretamente ao Departamento de Estado dos Estados Unidos", chefiado pelo republicano Marco Rubio, declarou Petro nesta sexta-feira, durante a cerimônia em que entregou a um museu de Bogotá a espada de Simón Bolívar, que ele havia solicitado para sua posse presidencial há quatro anos.

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A espada, exposta dentro de uma caixa de vidro, chegou escoltada por Petro, uma comitiva de ministros e integrantes da guarda presidencial.

"Parece que muitos assessores do narcotráfico vivem em Washington e aconselham o presidente dos Estados Unidos", afirmou Petro durante seu discurso no museu, que no século XIX foi a fazenda do líder da independência em Bogotá.

"As cinco repúblicas de Bolívar estão em processo de perder sua independência", acrescentou.

Sem experiência na política, De la Espriella promete incentivar o investimento privado, reduzir o tamanho do Estado em 40% e adotar uma política de mão dura contra as guerrilhas e os cartéis do narcotráfico, em meio à pior crise de violência enfrentada pelo país na última década, após as tentativas frustradas de Petro de negociar a paz com diversas organizações.

O presidente eleito anunciou recentemente que abrirá, em Medellín, um escritório do Escudo das Américas, a aliança de países da região liderada por Trump para combater o narcotráfico.

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