Bogotá Petro expulsa delegação diplomática de Israel na Colômbia por detenção de flotilha a Gaza Presidente colombiano rompeu as relações com Israel em 2024

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, expulsou nesta quarta-feira (1º) a delegação diplomática de Israel em Bogotá após a flotilha com ajuda humanitária que viajava rumo a Gaza ser interceptada pelas forças israelenses.

O governante de esquerda rompeu as relações com Israel em 2024. Uma fonte afirmou à AFP que a embaixada foi convertida em consulado após essa medida e, atualmente, contava com 40 funcionários, entre eles, quatro israelenses com status diplomático.

Petro qualificou a interceptação da flotilha como um "crime internacional" e denunciou que duas colombianas foram "detidas". A presidência exigiu de Israel sua "libertação imediata".

