Mundo Petro pede que Noboa 'entregue as atas' de sua reeleição no Equador A autoridade eleitoral equatoriana defendeu, nesta terça-feira, que o "processo [foi] totalmente transparente"

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, pediu nesta terça-feira (15) ao seu par equatoriano, Daniel Noboa, para "entregar as atas de cada mesa" de votação do segundo turno realizado no domingo, no qual foi reeleito em meio a denúncias de fraude pela candidata opositora.

Luisa González, candidata de esquerda, não reconheceu sua derrota com uma diferença de 11 pontos e pedirá uma recontagem dos votos. Sua denúncia é rejeitada por observadores eleitorais da União Europeia e da Organização dos Estados Americanos.

Petro disse na rede social X que recebeu informações "preocupantes" de observadores colombianos enviados ao Equador e solicitou ao governo do país as atas "para serem verificadas".

O presidente de esquerda deixou em suspenso seu reconhecimento da vitória de Noboa. "Assim como no caso venezuelano, as coisas devem ser esclarecidas", afirmou em referência à controversa reeleição de Nicolás Maduro na Venezuela no ano passado.

A autoridade eleitoral equatoriana defendeu, nesta terça-feira, que o "processo [foi] totalmente transparente".

Noboa recebeu felicitações de vários presidentes, entre eles Luiz Inácio Lula da Silva e o americano Donald Trump.

No poder desde novembro de 2023, o presidente estenderá seu mandato até 2029 com o desafio de reerguer um país devastado pela violência dos cartéis de narcotráfico e por uma economia enfraquecida.

Na fronteira entre Colômbia e Equador operam grupos armados financiados pelo tráfico de cocaína, que é exportada para os Estados Unidos e Europa a partir dos portos equatorianos no Pacífico.

