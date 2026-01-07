Qui, 08 de Janeiro

Mundo

Petro propõe a Delcy diálogo 'mundial' para 'estabilizar' Venezuela

O presidente colombiano reconheceu o sequestro de Maduro pelos Estados Unidos

Gustavo Petro, presidente da ColômbiaGustavo Petro, presidente da Colômbia - Foto: Joaquín Sarmiento/AFP

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, disse nesta quarta-feira (7) que propôs à presidente interina Delcy Rodríguez um diálogo "mundial" para "estabilizar" a Venezuela, após a queda de Nicolás Maduro em uma operação militar dos Estados Unidos.

O líder de esquerda da Colômbia era um dos aliados mais próximos do presidente venezuelano deposto e chamou de "sequestro" a captura dele para responder a acusações de narcotráfico e terrorismo perante um tribunal em Nova York.

Após anunciar uma primeira conversa telefônica cordial com Donald Trump, Petro informou que conversou com Delcy "há dois dias" para convidá-la a visitar a Colômbia e propor um diálogo com o objetivo de que "não se produza violência" na sociedade venezuelana.

