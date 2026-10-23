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Internacional Petroleiro com diesel russo está a caminho de Nova York Navio Aigoi Fanendes, de bandeira de Malta, estava nesta sexta-feira (23) perto da costa de Helsinque, na Finlândia

Um petroleiro carregado com diesel russo está a caminho de Nova York após o acordo alcançado entre Moscou e Washington, anunciado no início de outubro por Donald Trump, segundo dados de rastreamento marítimo da empresa Kpler.

O navio Aigoi Fanendes, de bandeira de Malta, estava nesta sexta-feira perto da costa de Helsinque, na Finlândia, e indicava "Nova York" como destino. A embarcação transporta quase 300.000 barris de diesel procedentes do terminal russo de Primorsk, de acordo com a Kpler.

Segundo dados do sinal de transponder AIS do navio, o petroleiro deve chegar a Nova York em 7 de novembro.

O petroleiro, do operador grego EASTMED, partiu de Primorsk na noite de 22 de outubro.

O vice-primeiro-ministro russo responsável pela área de Energia, Alexander Novak, anunciou na quarta-feira que um primeiro carregamento de diesel seguiria para os Estados Unidos.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou no início de outubro um acordo entre Washington e Moscou para que a Rússia forneça óleo diesel ao mercado americano, com a suspensão das sanções que isso acarreta. A Ucrânia condenou a iniciativa.

O objetivo do anúncio é reduzir os preços dos combustíveis para os consumidores americanos e tornar o acordo conhecido antes das eleições legislativas de meio de mandato de 3 de novembro, que se anunciam difíceis para Trump e os republicanos.

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