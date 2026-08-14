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Guerra no Oriente Médio Petroleiro é atingido por drone no Estreito de Ormuz De acordo com a United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), o navio sofreu apenas danos leves

Um petroleiro foi atingido por um drone durante uma travessia de saída do Estreito de Ormuz, informou nesta sexta-feira, 14, a United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), órgão do Reino Unido que monitora e recebe alertas sobre a segurança da navegação mercante.

De acordo com a agência, o navio sofreu apenas danos leves. A tripulação está em segurança e não houve registro de impacto ambiental.

A UKMTO recomendou que embarcações transitem com cautela pela região e relatem imediatamente qualquer atividade suspeita à agência.

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