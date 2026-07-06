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Conflito

Petroleiro é atingido por projétil não identificado no Estreito de Ormuz

A informação é da agência marítima britânica UKMTO

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Embarcações ancoradas no Estreito de Ormuz, próximo a Bandar Abbas, no sul do IrãEmbarcações ancoradas no Estreito de Ormuz, próximo a Bandar Abbas, no sul do Irã - Foto: Amirhossein Khorgooei/ISNA/AFP

Um navio petroleiro foi atingido nesta segunda-feira (6) por um projétil não identificado em frente à costa de Omã, na região do Estreito de Ormuz, afirmou a agência marítima britânica UKMTO.

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“Um petroleiro informou ter sido atingido por um projétil desconhecido no lado de bombordo, o que provocou um incêndio, enquanto navegava em direção ao sul”, escreveu a UKMTO em um comunicado, acrescentando que o incidente não deixou feridos nem danos ao meio ambiente.

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