Conflito
Petroleiro é atingido por projétil não identificado no Estreito de Ormuz
A informação é da agência marítima britânica UKMTO
Embarcações ancoradas no Estreito de Ormuz, próximo a Bandar Abbas, no sul do Irã - Foto: Amirhossein Khorgooei/ISNA/AFP
Um navio petroleiro foi atingido nesta segunda-feira (6) por um projétil não identificado em frente à costa de Omã, na região do Estreito de Ormuz, afirmou a agência marítima britânica UKMTO.
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“Um petroleiro informou ter sido atingido por um projétil desconhecido no lado de bombordo, o que provocou um incêndio, enquanto navegava em direção ao sul”, escreveu a UKMTO em um comunicado, acrescentando que o incidente não deixou feridos nem danos ao meio ambiente.