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Conflito Petroleiro é atingido por projétil perto no Estreito de Ormuz, informou o UKMTO Além disso, a organização recebeu um relatório de um incidente a nordeste do Omã

Um novo petroleiro foi atingido por um projétil de origem desconhecida neste sábado, 1º de agosto, perto da costa do Omã e na entrada do Estreito de Ormuz, informou o centro de Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido (UKMTO, em inglês).

Segundo a UKMTO, a embarcação foi "atingida por um projétil desconhecido, que causou danos na casa de máquinas", mas houve registro de feridos. O Irã vem controlando rigorosamente o corredor marítimo dentro de suas próprias águas e tem ameaçado atacar qualquer embarcação que transite sem autorização.

Além disso, a organização recebeu um relatório de um incidente a nordeste do Omã. O capitão de um petroleiro relatou ter visto um grande respingo e explosão nas proximidades da embarcação, mas nenhum dano foi relatado até o momento. "As autoridades estão investigando. Recomenda-se que as embarcações transitem com cautela e relatem qualquer atividade suspeita ao UKMTO", acrescentou a nota.

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