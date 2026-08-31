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Guerra Petroleiro é atingido por três "projéteis desconhecidos" em Ormuz, diz agência "Não houve registro de vítimas nem de impacto ambiental", acrescentou a agência sobre o incidente

Um navio petroleiro foi atingido por três “projéteis desconhecidos” enquanto atravessava o Estreito de Ormuz, informou nesta segunda-feira (31) a agência marítima britânica UKMTO.

“Um petroleiro relatou ter sido atingido por três projéteis desconhecidos enquanto concluía sua travessia de saída do Estreito de Ormuz”, escreveu a UKMTO na rede social X. “Não houve registro de vítimas nem de impacto ambiental”, acrescentou a agência sobre o incidente ocorrido a 31 quilômetros da cidade de Khasab, em Omã.

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