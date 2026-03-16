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Guerra no Oriente Médio Petroleiro não iraniano atravessa Ormuz com sistema de rastreamento acionado Navio carregado de petróleo entrou em zona exclusiva iraniana no último domingo(15)

Um petroleiro com bandeira paquistanesa cruzou no domingo (15) o Estreito de Ormuz e manteve acionado o sistema de rastreamento, segundo dados do site MarineTraffic, o que "sugere que alguns transportes talvez estejam se beneficiando de uma passagem segura negociada" com o Irã.

O navio, carregado com petróleo bruto, “entrou na zona econômica exclusiva iraniana em 15 de março às 11h33 GMT (8h33 de Brasília) e cruzou o Estreito de Ormuz às 14h43 GMT” (11h43 de Brasília), escreveu o MarineTraffic na rede social X.

“O trânsito ocorreu após várias semanas de tráfego fortemente restrito na via estratégica marítima”, acrescenta a plataforma online que monitora o tráfego marítimo em tempo real em todo o planeta.

Segundo dados da Bloomberg, o navio ainda foi atracado em 28 de fevereiro na ilha de Das, um centro emiradense de exportação de petróleo.

Localizado entre o Irã e Omã, o Estreito de Ormuz é particularmente estratégico para a exportação de hidrocarbonetos.

No total, 20% da produção mundial de petróleo e gás natural liquefeito transitam por Ormuz.

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