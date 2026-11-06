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Guerra no Oriente Médio Petroleiro relata explosão durante travessia do Estreito de Ormuz, informa UKMTO Agência destacou que recebeu o relato com atraso e informou que o incidente ocorreu à 1 hora desta sexta-feira (6), no horário local

O comandante de um petroleiro que atravessava o Estreito de Ormuz relatou uma explosão na linha d'água do lado esquerdo da embarcação, a cerca de 30 quilômetros a leste de Khasab, em Omã, informou a agência britânica de Operações de Comércio Marítimo (UKMTO).

A agência destacou que recebeu o relato com atraso e informou que o incidente ocorreu à 1 hora desta sexta-feira (6), no horário local.

Segundo a UKMTO, o petroleiro permanece navegando com seus próprios motores e continua a viagem.

Todos os tripulantes estão em segurança e foram contabilizados.

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