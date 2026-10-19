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ormuz Petroleiro sofre incêndio após atingir mina no Estreito de Ormuz O navio transitava pela "rota sul não autorizada" do estreito de Ormuz e havia desativado os sistemas de posicionamento e navegação

A Guarda Revolucionária iraniana anunciou nesta segunda-feira (19) que um petroleiro sofreu um incêndio depois de atingir uma mina no Estreito de Ormuz, a via estratégica no centro do conflito entre Washington e Teerã.

O navio "atingiu uma mina naval no sul do Estreito de Ormuz, resultando em uma explosão e em um incêndio na casa de máquinas", afirma um comunicado.

O navio transitava pela "rota sul não autorizada" do estreito e havia desativado os sistemas de posicionamento e navegação, segundo a nota.

O Irã tomou o controle do estreito após o início da guerra contra Israel e Estados Unidos no fim de fevereiro, bloqueando a rota por onde passava 20% da produção mundial de petróleo antes do conflito.

A República Islâmica exige que todos os navios solicitem sua autorização para passar pelo estreito.

O comandante naval da Guarda Revolucionária, almirante Ali Ozmaei, advertiu durante a semana que qualquer navio que desligar os sistemas de navegação será considerado "hostil".

O governo dos Estados Unidos implementou um bloqueio naval às exportações iranianas de petróleo em resposta ao fechamento de Ormuz por parte de Teerã.

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