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guerra no irã

Petroleiros com bandeira da Índia conseguem passar pelo Estreito de Ormuz pela costa do Irã

Os transportadores de GLP Pine Gas e Jag Vasant cruzaram o estreito atingido pela guerra na noite da segunda-feira, 23

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Estreito de OrmuzEstreito de Ormuz - Foto: Nasa/Divulgação

Um oficial disse que dois navios-tanque de gás com bandeira da Índia passaram pelo Estreito de Ormuz sem incidentes e que devem chegar às costas indianas ainda esta semana.

Os transportadores de GLP Pine Gas e Jag Vasant cruzaram o estreito atingido pela guerra na noite da segunda-feira, 23, disse o secretário especial do Ministério de Portos, Navegação e Hidrovias indiano, Rajesh Kumar Sinha, na terça-feira, 24.

A mídia indiana informou que os dois navios-tanque, transportando aproximadamente o suprimento de um dia de gás de cozinha do país, navegaram próximos um do outro e seguiram uma rota aprovada pelo Irã que passa perto da costa do país.

Os oficiais não explicaram como os navios obtiveram permissão para viajar pelo estreito.

 

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O Irã continua a manter um controle rígido sobre o Estreito de Ormuz, que leva do Golfo Pérsico em direção ao oceano aberto e através do qual um quinto do petróleo mundial e outras commodities importantes são transportados.

Um pequeno número de navios tem conseguido passar pelo estreito e o Irã insiste que ele permanece aberto - apenas não para os EUA, Israel ou seus aliados. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado
 

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