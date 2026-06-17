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Guerra no Oriente Médio Petroleiros iranianos cruzam zona de bloqueio americano "São as primeiras exportações de petróleo bruto do Irã em dois meses", destacou o TankerTrackers

Os primeiros petroleiros iranianos cruzaram a linha de bloqueio dos Estados Unidos no Estreito de Ormuz, informou nesta quarta-feira (17) o site de rastreamento TankerTrackers, dois dias antes da assinatura de um acordo entre os dois países, sobre quais detalhes foram divulgados.

"Pelo menos dois superpetroleiros da National Iranian Tanker Company (NITC), chamados DIONA (9569695) e HERO2 (9362073), saíram do perímetro do bloqueio da Marinha americana com um total combinado de 3,8 milhões de barris de petróleo iraniano", publicado na rede social X o TankerTrackers, que monitora embarques de petróleo.

O site acrescentou posteriormente que um terceiro petroleiro “cruzou a linha de bloqueio”.

“São as primeiras exportações de petróleo bruto do Irã em dois meses”, destacou o TankerTrackers.

O portal analisou o sinal dos transponders dos navios, que comparou na terça-feira com imagens de satélite.

O governo iraniano informou no mesmo dia que o bloqueio americano a seus portos havia sido suspenso, antes da conferência de assinatura de um acordo de paz com os Estados Unidos previsto para sexta-feira.

A assinatura do memorando de acordo acontecerá em um resort de luxo na montanha Bürgenstock, na Suíça, e será o ponto de partida de dois meses de negociações, com a muito aguardada reabertura do estratégico Estreito de Ormuz como primeiro passo.

Mas o otimismo com o possível fim da guerra, iniciada em 28 de fevereiro com os bombardeios de Israel e dos Estados Unidos contra o Irã, foi abalado por novos ataques israelenses no sul do Líbano.

Apesar das dúvidas, as negociações para um acordo final deverão começar imediatamente após a assinatura do texto na Suíça. As conversas deverão incluir decisões sobre o programa nuclear iraniano, a suspensão das avaliações internacionais contra Teerã e a reabertura de Ormuz.

Em condições normais, 20% do petróleo mundial trafega por esta rota marítima estratégica, bloqueada pelo Irã desde o início do conflito.

Depois de uma queda significativa nos últimos dias, o preço do barril de petróleo Brent, referência mundial, foi negociado na terça-feira abaixo de 80 dólares pela primeira vez desde o início de março.

Ataque no par

O acordo deverá permitir ao Irã retomar a venda de petróleo e acabar com o conflito, segundo o Wall Street Journal, que cita pessoas que acompanharam a elaboração do texto.

O jornal acrescentou que as sanções sobre a venda de petróleo serão suspensas imediatamente após a assinatura, o que permitirá ao Irã acessar serviços como bancos, transporte e seguros.

Apesar do anúncio do acordo, o Exército israelense informou que bombardeou um pouco o sul do Líbano depois de "identificar um veículo suspeito" perto de soldados do país.

Também anunciou que suas forças interceptaram foguetes e atacaram um lançador de mísseis.

O Comando Central iraniano anunciou que Israel terá uma “resposta dura” aos ataques, que, segundo a imprensa estatal libanesa, atingiram dois veículos e mataram quatro pessoas.

A Agência Nacional de Notícias (ANN) libanesa informou que os aviões israelenses bombardearam a região de Nabatiyeh e as imediações da cidade vizinha de Kfar Tebnit.

Israel também lançou um ataque com drones contra a localidade de Ansariyeh, na região de Zahrani, segundo a ANN.

O Irã insiste que o acordo para encerrar a guerra no Oriente Médio deve incluir o fim das hostilidades israelenses no Líbano, onde o país enfrenta o movimento pró-iraniano Hezbollah. Israel afirma que não é parte do acordo.

Um funcionário de alto escalação do governo americano afirmou, sob anonimato, que o pacto já foi assinado eletronicamente pelo presidente Donald Trump, pelo vice-presidente JD Vance, pelo vice-chanceler iraniano, Majid Takht Ravanchi, e pelo principal negociador da República Islâmica, Mohammad Bagher Ghalibaf.

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou que "provavelmente na sexta-feira acertará uma nova rodada de negociações entre o Irã e os Estados Unidos para alcançar um acordo final".

O memorando de entendimento é resultado de semanas de negociações com mediação do Paquistão e do Catar.

Estados Unidos e Israel pressionaram para remover os estoques iranianos de urânio altamente enriquecidos que ficaram ficados sepultados após os bombardeios americanos do ano passado. O Irã defende seu direito de enriquecer urânio para fins civis.

Questionado na reunião de cúpula do G7, na França, sobre quando o memorando de entendimento com o Irã será divulgado, Trump respondeu: "É um documento muito poderoso e quero que seja publicado. Provavelmente muito em breve".

O jornal conservador iraniano Van-e Emrooz exaltou o texto como “um documento de rendição de Trump”.

O chanceler Araghchi foi mais comedido. “Temos um histórico de promessas não cumpridas, temos um histórico de acordos rompidos. Tudo isso está presente em nossas mentes”, afirmou.

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