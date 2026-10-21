A- A+

Guerra no Oriente Médio Petroleiros são atingidos por projéteis no Iraque e Omã em ataques sem vítimas, informa UKMTO Segundo a agência, as autoridades locais relataram que um petroleiro foi atingido por um projétil desconhecido, o que iniciou um incêndio que já foi extinto

A agência britânica de Operações de Comércio Marítimo (UKMTO, na sigla em inglês) disse nesta quarta-feira, 21, que recebeu informações sobre outro incidente a cerca de 20 km a oeste de Bukha, em Omã.

Segundo a agência, as autoridades locais relataram que um petroleiro foi atingido por um projétil desconhecido, o que iniciou um incêndio que já foi extinto. "O petroleiro está agora ancorado e todos os tripulantes estão seguros", diz a UKMTO. "As embarcações são aconselhadas a transitar com cautela e relatar qualquer atividade suspeita, enquanto as autoridades investigam".

A UKMTO também informou que recebeu um relatório atrasado sobre um projétil atingindo um petroleiro na costa do Iraque. Segundo o órgão, um petroleiro foi supostamente atingido a 55 km da costa de al-Faw na terça-feira (20). A tripulação estaria segura e não houve relatos de danos ou impacto ambiental.

Veja também