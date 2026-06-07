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Petróleo

Petróleo sobe 3% após ataques do Irã contra Israel

O aumento no valor reflete a preocupação com o primeiro ataque do Irã contra Israel desde o cessar-fogo de 8 de abril

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Preço do barril de petróleo volta a subirPreço do barril de petróleo volta a subir - Foto: Freepik

Os preços do petróleo subiram mais de 3% após a reabertura dos mercados. O aumento no valor reflete a preocupação com o primeiro ataque do Irã contra Israel desde o cessar-fogo de 8 de abril.

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Nas primeiras negociações, o preço do Brent, referência internacional, aumentou 3,29%, chegando a US$ 96,15 dólares por barril.

Seu equivalente americano, o West Texas Intermediate (WTI), subiu 3,25%, a US$ 93,48 dólares por barril.

O Irã lançou vários mísseis neste domingo (7), que Israel afirmou ter interceptado. Os ataques representam uma nova pressão sobre um frágil cessar-fogo no centésimo dia da guerra no Oriente Médio.

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