Petróleo
Petróleo sobe 3% após ataques do Irã contra Israel
O aumento no valor reflete a preocupação com o primeiro ataque do Irã contra Israel desde o cessar-fogo de 8 de abril
Os preços do petróleo subiram mais de 3% após a reabertura dos mercados. O aumento no valor reflete a preocupação com o primeiro ataque do Irã contra Israel desde o cessar-fogo de 8 de abril.
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Nas primeiras negociações, o preço do Brent, referência internacional, aumentou 3,29%, chegando a US$ 96,15 dólares por barril.
Seu equivalente americano, o West Texas Intermediate (WTI), subiu 3,25%, a US$ 93,48 dólares por barril.
O Irã lançou vários mísseis neste domingo (7), que Israel afirmou ter interceptado. Os ataques representam uma nova pressão sobre um frágil cessar-fogo no centésimo dia da guerra no Oriente Médio.