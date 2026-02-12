A- A+

Economia Petróleo cai em meio a temores geopolíticos e de excesso de oferta A queda acontece após declarações de Donald Trump

Os preços do petróleo caíram, nesta quinta-feira (12), diante das declarações de Donald Trump sobre a continuidade das negociações com o Irã, e também pelos temores renovados de um excedente no mercado em 2026.

O barril de Brent do Mar do Norte, para entrega em abril, caiu 2,71%, a 67,52 dólares. Seu equivalente americano, o West Texas Intermediate, para março, recuou 2,77%, a 62,84 dólares.

"O mercado caiu no início da sessão devido aos comentários do presidente dos Estados Unidos" sobre "a situação diplomática" com o Irã, disse à AFP Robert Yawger, da Mizuho USA.

O presidente americano Trump insistiu na quarta-feira (11) em continuar as negociações com o Irã durante uma reunião com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

Esse anúncio reduziu em certa medida os riscos geopolíticos, mas o mercado continua "sob a influência" das conversas entre os dois países, segundo os analistas da DNB Carnegie.

Em paralelo, o relatório mensal da Agência Internacional de Energia (AIE), publicado nesta quinta-feira, "também adicionou pressão aos preços" do petróleo, estimou Yawger.

A AIE revisou para baixo, em 80.000 barris por dia (bpd), sua previsão de crescimento da demanda mundial de petróleo para 2026, devido às altas de preços observadas em janeiro.

A agência agora prevê um crescimento de 850.000 bpd em 2026, ante uma previsão de 930.000 bpd no mês passado.

