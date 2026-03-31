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Mercado Petróleo cede por expectativa de desescalada no Oriente Médio O barril de tipo Brent para entrega em junho cedeu 3,18%, para US$ 103,97, e o de tipo WTI para maio caiu 1,46%, aos US$ 101,38

Os preços do petróleo fecharam em baixa nesta terça-feira (31), após o presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, manifestar sua vontade de encerrar a guerra.

O barril de tipo Brent para entrega em junho cedeu 3,18%, para US$ 103,97, e o de tipo WTI para maio caiu 1,46%, aos US$ 101,38.

Em conversa telefônica com o presidente do Conselho Europeu António Costa, Pezeshkian disse que seu país tem "a vontade" necessária para encerrar a guerra, "desde que as condições essenciais sejam cumpridas, especialmente as garantias necessárias para evitar a repetição da agressão".

O líder iraniano reiterou uma das principais exigências de seu país para um cessar-fogo: o fim da "agressão", o pagamento de indenizações financeiras, uma definição clara de responsabilidades e o fim das hostilidades em todas as frentes.

As declarações do iraniano se somaram às do presidente Donald Trump, que, segundo o Wall Street Journal, disse a funcionários que estava preparado para interromper a campanha militar.

"A volatilidade vai ser muito forte, porque continuamos observando movimentos motivados por manchetes", explicou Phil Flynn, do The Price Futures Group. "O estado atual das negociações continua não sendo claro", apontaram analistas do Briefing.com.

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