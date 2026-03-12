Qui, 12 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta12/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Mercado

Petróleo fecha com salto 9% com novas ameaças do Irã à navegação no Estreito de Ormuz

Negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para abril fechou em alta de 9,74% (US$ 8,48), a US$ 95,73 o barril

Reportar Erro
Países do Golfo reduziram produção de petróleo em pelo menos 10 milhões de barris diáriosPaíses do Golfo reduziram produção de petróleo em pelo menos 10 milhões de barris diários - Foto: Indranil Mukherjee / AFP

O petróleo disparou 9% nesta quinta-feira (12) à medida que crescem as tensões acerca da navegabilidade no Estreito de Ormuz, uma das principais rotas globais de escoamento da commodity. O novo líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, afirmou nesta quinta que o trecho deve permanecer fechado e prometeu "vingança" pelas mortes iranianas na guerra com os Estados Unidos.

Negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para abril fechou em alta de 9,74% (US$ 8,48), a US$ 95,73 o barril.

Já o Brent para maio subiu 9,21% (US$ 8,48), a US$ 100,46 o barril, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE).

O petróleo atingiu a marca-chave de US$ 100 por barril na madrugada, em meio a ataques iranianos a refinarias no Iraque. Outro impulso nos preços da commodity foram as declarações de Mojtaba Khamenei, o novo líder supremo do Irã, sobre o fechamento do Estreito de Ormuz e a ameaça de abrir novas frentes na guerra contra os EUA caso o conflito no Oriente Médio continue. Mojtaba é filho do aiatolá Ali Khamenei, que foi morto pelos EUA e por Israel nos ataques iniciais da guerra.

Leia também

• Por que os preços do petróleo sobem apesar da liberação recorde de reservas?

• Trump afirma que deter o "império do mal" do Irã é mais importante do que os preços do petróleo

• Petróleo e dólar sobem com novos ataques do Irã a embarcações no Golfo Pérsico; Bolsas em queda

Para a Capital Economics, a alta nos preços do petróleo na sessão foi alimentada por imagens de petroleiros em chamas no Estreito de Ormuz, o que ofuscou a notícia de uma liberação recorde de reservas emergenciais de petróleo por países-membros da Agência Internacional de Energia (AIE). Em relatório, a organização reduziu nesta quinta o crescimento da produção petrolífera global de 2,4 milhões de barris por dia (bpd) para 1,1 milhão de bpd.

No Golfo Pérsico, o governo iraquiano afirmou que o país prepara rotas alternativas de exportação para o petróleo, após suspender na quarta-feira parte da produção diante da ofensiva militar do Irã às refinarias do país.

Já a maior petrolífera da Arábia Saudita, a Saudi Aramco, informou que está em negociações com empresas ucranianas para comprar drones que podem ajudar a proteger seus campos de petróleo, segundo o The Wall Street Journal.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter