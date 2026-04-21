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BARRIL Petróleo sobe diante de incerteza sobre negociações entre EUA e Irã Preço do barril de tipo Brent, a referência internacional, para entrega em junho, subiu 3,14%,

As cotações do petróleo subiram nesta terça-feira (21), pressionadas pela incerteza em torno da possibilidade de novas conversas entre Washington e Teerã, e antes que o presidente americano, Donald Trump, anunciasse uma extensão da trégua que expiraria nas próximas horas.

O preço do barril de tipo Brent, a referência internacional, para entrega em junho, subiu 3,14%, aos 98,48 dólares. Já seu equivalente no mercado americano, o barril de tipo West Texas Intermediate (WTI), com vencimento em maio, avançou 2,81%, para 92,13 dólares.

Para John Kilduff, de Again Capital, as cotações do petróleo subiram pois parecia evidente que o conflito voltaria "ao ponto de partida", conforme ele afirmou à AFP antes que Trump confirmasse a prorrogação do cessar-fogo.





Em sua plataforma Truth Social, o presidente americano afirmou hoje que a a extensão da trégua foi solicitada pelo Paquistão, "com base no fato de que o governo do Irã está seriamente fragmentado".

"Fomos solicitados a suspender nosso ataque ao Irã até que seus líderes e representantes apresentem uma proposta unificada", declarou.

Para Arne Lohmann Rasmussen, analista da Global Risk Management, o mercado considera que Trump parece estar "fortemente motivado a fechar um acordo com o Irã".

"A guerra e os preços elevados da gasolina são muito impopulares entre os eleitores americanos", explicou.

Se a guerra for retomada, o potencial de aumento nos preços seria muito significativo, especialmente porque "o Irã ainda tem margem para escalar", assegurou Rasmussen.

Os países recorreram a suas reservas de petróleo para enfrentar a crise, o que reduz suas futuras margens de manobra. Além disso, Teerã poderia decidir atacar novas infraestruturas energéticas, o que reduziria ainda mais a produção global.

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