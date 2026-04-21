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BARRIL

Petróleo sobe diante de incerteza sobre negociações entre EUA e Irã

Preço do barril de tipo Brent, a referência internacional, para entrega em junho, subiu 3,14%,

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Preço do barril de petróleo teve alta, tanto do tipo Brent quanto do tipo West TexasPreço do barril de petróleo teve alta, tanto do tipo Brent quanto do tipo West Texas - Foto: Transpetro / Divulgação

As cotações do petróleo subiram nesta terça-feira (21), pressionadas pela incerteza em torno da possibilidade de novas conversas entre Washington e Teerã, e antes que o presidente americano, Donald Trump, anunciasse uma extensão da trégua que expiraria nas próximas horas.

O preço do barril de tipo Brent, a referência internacional, para entrega em junho, subiu 3,14%, aos 98,48 dólares. Já seu equivalente no mercado americano, o barril de tipo West Texas Intermediate (WTI), com vencimento em maio, avançou 2,81%, para 92,13 dólares.

Para John Kilduff, de Again Capital, as cotações do petróleo subiram pois parecia evidente que o conflito voltaria "ao ponto de partida", conforme ele afirmou à AFP antes que Trump confirmasse a prorrogação do cessar-fogo.

 

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Em sua plataforma Truth Social, o presidente americano afirmou hoje que a a extensão da trégua foi solicitada pelo Paquistão, "com base no fato de que o governo do Irã está seriamente fragmentado".

"Fomos solicitados a suspender nosso ataque ao Irã até que seus líderes e representantes apresentem uma proposta unificada", declarou.

Para Arne Lohmann Rasmussen, analista da Global Risk Management, o mercado considera que Trump parece estar "fortemente motivado a fechar um acordo com o Irã".

"A guerra e os preços elevados da gasolina são muito impopulares entre os eleitores americanos", explicou.

Se a guerra for retomada, o potencial de aumento nos preços seria muito significativo, especialmente porque "o Irã ainda tem margem para escalar", assegurou Rasmussen.

Os países recorreram a suas reservas de petróleo para enfrentar a crise, o que reduz suas futuras margens de manobra. Além disso, Teerã poderia decidir atacar novas infraestruturas energéticas, o que reduziria ainda mais a produção global.

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