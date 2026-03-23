Irã ameaça instalar 'minas navais' no Golfo em caso de ataque de EUA e Israel contra sua costa
"Qualquer tentativa do inimigo de atacar as costas ou ilhas iranianas provocará, naturalmente e de acordo com a prática militar exigida"
O Irã ameaçou nesta segunda-feira instalar “minas navais” no Golfo caso os Estados Unidos e Israel ataquem suas costas ou ilhas.
"Qualquer tentativa do inimigo de atacar as costas ou ilhas iranianas provocará, naturalmente e de acordo com a prática militar exigida, que em todas as rotas de acesso e nas linhas de comunicação no Golfo Pérsico e nas zonas costeiras sejam instaladas diversos tipos de minas navais, incluindo minas à deriva que podem ser lançadas a partir das costas", afirmou o Conselho de Defesa do país em um comunicado divulgado pela imprensa estatal.
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O Conselho de Defesa, vinculado ao Conselho Supremo de Segurança Nacional, foi criado após a guerra de 12 dias entre o Irã e Israel de junho de 2025.