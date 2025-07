Petróleo registra leve queda entre sanções e tarifas

A- A+

As cotações do petróleo recuaram ligeiramente nesta segunda-feira (21), com os investidores ainda divididos sobre qual direção seguir após o reforço das sanções europeias ao petróleo russo, em um mercado debilitado pelas incertezas comerciais.

Assim, o preço do barril de tipo Brent, negociado em Londres para entrega em setembro, caiu 0,10%, para 69,21 dólares. Já seu equivalente no mercado americano, o barril de tipo West Texas Intermediate (WTI) com vencimento em agosto, caiu 0,21%, para 67,20 dólares.

"O foco sobre a Rússia se renova" enquanto "o mercado segue digerindo o impacto das sanções da União Europeia (UE)" a Moscou, comentou à AFP John Kilduff, da Again Capital.



Na sexta-feira, a UE estabeleceu um novo pacote de sanções, o 18º desde o início da invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022, "um dos mais duros contra a Rússia até hoje", declarou a titular de política externa da UE, Kaja Kallas.

O novo conjunto de medidas determina uma redução nos preços máximos do petróleo russo exportado a terceiros países de todo o mundo, para 15% abaixo do valor de mercado.

O pacote proíbe qualquer companhia petrolífera ou frota mercante de comercializar o petróleo russo acima de 45 dólares. O limite anterior era de 60 dólares.

O Reino Unido também anunciou sua intenção de aplicar esse novo limite máximo, e impôs sanções nesta segunda a 135 navios-petroleiros da "frota fantasma" russa.

Na teoria, é provável que essas sanções façam os preços do petróleo subir ao tornar mais escasso o fornecimento russo.

Contudo, os investidores estão preocupados com a "iminente entrada em vigor das tarifas americanas" no início de agosto, que será "negativa para a economia e para os fluxos comerciais", acrescentou Kilduff.

