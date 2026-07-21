A- A+

Oriente Médio Petróleo sobe diante de novas preocupações sobre Oriente Médio O barril de Brent do Mar do Norte, para entrega em setembro, avançou 2,01%, para 91,01 dólares

Os preços do petróleo subiram nesta terça-feira (21) devido ao temor de que o conflito no Oriente Médio se estenda ao Mar Vermelho e perturbe ainda mais o fornecimento global de petróleo bruto.

O barril de Brent do Mar do Norte, para entrega em setembro, avançou 2,01%, para 91,01 dólares. Foi a primeira vez que fechou acima de 90 dólares desde o início de junho.

Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega em agosto, subiu 2,02%, para 84,91 dólares.

A piora da situação no Estreito de Ormuz "aumenta as preocupações com a segurança do abastecimento de petróleo" e a "incerteza" em relação às perspectivas dos mercados, alertou nesta terça-feira o diretor da Agência Internacional de Energia (AIE), Fatih Birol.

O mercado também está atento ao Mar Vermelho. A Arábia Saudita, maior exportador de petróleo bruto do mundo, havia desviado por ali grande parte de suas cargas em resposta ao bloqueio de Ormuz.

Mas essa alternativa agora está em xeque após o anúncio do bloqueio marítimo à Arábia Saudita orquestrado pelos rebeldes huthis apoiados pelo Irã no Iêmen.

A empresa de segurança marítima Vanguard Tech identificou nesta terça-feira, pela primeira vez, dois navios que haviam dado meia-volta no Mar Vermelho depois de carregarem petróleo saudita no porto de Yanbu.

Veja também