GUERRA NO ORIENTE MÉDIO Petróleo ultrapassa US$ 100: Trump diz que preço cairá quando ameaça nuclear iraniana for eliminada O óleo tipo Brent disparou até 20%, atingindo US$ 111,04 por barril, o maior valor desde julho de 2022, enquanto o West Texas Intermediate teve um salto de 22%

Após a cotação do barril do petróleo superar os US$ 100, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, postou em sua rede social, a Truth Social, que os preços cairão quando a "ameaça nuclear iraniana for eliminada.

"Os preços do petróleo a curto prazo, que cairão rapidamente quando a ameaça nuclear iraniana for eliminada, são um preço muito pequeno a pagar pela segurança e paz dos EUA e do mundo. Só os tolos pensariam diferente! Presidente DJT", escreveu o presidente americano em sua rede

O recuo da produção no Oriente Médio vem fazendo a cotação subir desde que os Estados Unidos e Israel atacaram o Irã no fim de fevereiro. O Kuwait e os Emirados Árabes Unidos começaram a reduzir a produção, já que os estoques estão se esgotando rapidamente devido ao fechamento do Estreito de Ormuz. O Iraque iniciou a paralisação da produção na semana passada.

A guerra no Oriente Médio não dá sinais de arrefecimento após os ataques dos EUA e de Israel contra o Irã há mais de uma semana. A interrupção da navegação pelo Estreito de Ormuz — uma via navegável estreita que normalmente transporta um quinto do petróleo mundial — e os ataques à infraestrutura energética elevaram os preços do petróleo bruto e do gás natural.

