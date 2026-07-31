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Sertão Petrolina: 52 quilos de entorpecentes são apreendidos em operação contra tráfico de drogas Material foi interceptado em um imovél nessa quinta-feira (30)

Cerca de 51 quilos de quilos de maconha e 1,2 quilo de cocaína foram apreendidos em um imóvel em Petrolina, no Sertão de Pernambuco, durante uma ação da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) realizada nessa quinta-feira (30).

A diligência integrou a Operação Brasil Contra o Crime Organizado – Divisas. Segundo a PCPE, a ação é resultado de uma investigação, iniciada há cerca de 45 dias, voltada ao combate do tráfico de drogas na cidade.

As suspeitas de um esquema de tráfico começaram após a interceptação de uma carga similar de entorpecentes.

Um inquèrito policial foi instaurado, por meio da 12ª Delegacia de Polícia de Repressão ao Narcotráfico (12ª DPRN/Denarc), para monitorar movimentações suspeitas.

As investigações apontaram para uma nova entrega de entorpecentes e a localização de um imóvel que era utilizado para armazenar as drogas, onde o material foi apreendido.

"As investigações continuam com o objetivo de identificar os demais integrantes da organização criminosa, esclarecer a origem dos entorpecentes, a logística empregada para o transporte das drogas e os destinatários da carga apreendida", afirmou a PCPE em nota divulgada nesta sexta-feria (31).

O material interceptado foi posteriormente encaminhado para exames periciais.

A operação foi conduzida pelos delegados Lucas Vieira Torres e Joseilton Sampaio da Silva, por meio da 12ª DPRN.

A ação integrou o Programa Protetor, vinculado ao Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp), da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública (Senasp/MJSP).



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