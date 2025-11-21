A- A+

SERTÃO Motorista de ambulância morre após colisão com carro na BR-428, em Petrolina; três ficaram feridos Acidente ocorreu na madrugada desta sexta-feira (21), no km 149 da rodovia

Um acidente entre uma ambulância e um carro deixou uma pessoa morta e outras três feridas em Petrolina, no Sertão de Pernambuco. O sinistro ocorreu na madrugada desta sexta-feira (21), no km 149 da BR-428.



A Polícia Rodoviária Federal (PRF) afirmou que foi acionada por volta das 4h40 para atender uma colisão frontal entre dois veículos na via.

Segundo a PRF, existe a suspeita de que a ambulância tenha entrado na contramão da rodovia antes do impacto.

O condutor da ambulância morreu no local. A passageira da ambulância, que trabalha como técnica de enfermagem, ficou ferida e foi encaminhada para o Hospital de Traumas de Petrolina.

Há a suspeita de que a ambulância tenha entrado na contramão na via antes do acidente. Foto: Divulgação/PRF

O motorista e uma passageira do carro também ficaram feridos e foram encaminhados para o Hospital de Traumas em Petrolina.

Outros dois carros se envolveram na colisão, mas ninguém ficou ferido. O IC e IML também estiveram no local. A Polícia Civil vai investigar o caso.

