A- A+

Um homem foi morto a tiros quando conduzia seu veículo na orla de Petrolina, no Sertão de Pernambuco.



O crime aconteceu de manhã cedo, por volta das 6h desta quinta-feira (24), na avenida Cardoso de Sá, próximo a uma arena de beach tennis.



A vítima é o empresário Bruno Ramalho, de 50 anos.

O crime foi registrado por uma câmera de monitoramento.



As imagens mostram o momento em que um carro de cor branca acompanha o veículo de Bruno, de cor preta.



Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), pessoas que estavam no carro branco dispararam tiros contra o veículo da vítima, que perdeu o controle e bateu em outro carro estacionado na via.



O empresário morreu no local. Após a realização da perícia, o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) da cidade.



Ainda de acordo com a PCPE, o homicídio consumado foi registrado pela 25ª Delegacia de Homicídios de Petrolina



Ainda não há informações sobre a autoria e motivação do crime.



Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime.



"Mais informações não poderão ser repassadas para não atrapalhar as diligências que já estão em andamento", afirmou a PCPE.

Veja também

RECIFE Linhas de ônibus da av. Dantas Barreto, no Centro, sofrem mudanças de itinerários a partir deste sábado (26)