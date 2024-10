Petrolina: falso dentista é identificado no momento que atendia paciente; clínica é interditada

A- A+

Um falso dentista que atuava em uma clínica em Petrolina, no Sertão de Pernambuco, foi identificado durante uma ação conjunta da Polícia Civil do Estado e dos Conselhos Regionais de Odontologia e Biomedicina.



Segundo a corporação, após suspeita de que o homem estaria exercendo ilegalmente procedimentos na área de odontologia, uma ação foi mobilizada, nessa quarta-feira (30), sob a coordenação dos delegados Dark Blacker de Andrade e Sara Elíbia, com a participação da Vigilância Sanitária da cidade.

Local foi interditado pela Vigilância Sanitária | Foto: PCPE/Divulgação

Ao chegar à clínica, a equipe identificou o suspeito, que estava atendendo uma paciente no momento do flagrante. Na ocasião, ele não apresentou registro profissional e informou que era estudante de biomedicina.



A Polícia Civil informou que buscas foram realizadas no estabelecimento, onde foram encontrados documentos assinados por outros profissionais, inclusive, um deles já falecido.



Diante do flagrante, a clínica foi interditada pela vigilância sanitária.



O falso dentista foi encaminhado à 214ª Delegacia de Polícia de Petrolina, onde o homem foi interrogado e, posteriormente, liberado.



Um inquérito policial foi instaurado para apurar "diversos crimes cometidos pelo imputado", afirmou a PCPE.

