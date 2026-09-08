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Petrolina: homem e mulher são mortos a tiros em residência no bairro João de Deus

Não há informações sobre a motivação e autoria do crime

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Caso foi registrado por meio da 25ª Delegacia de Homicídios de PetrolinaCaso foi registrado por meio da 25ª Delegacia de Homicídios de Petrolina - Foto: Google Street View/Reprodução

Um homem de 34 anos e uma mulher, de 27, foram mortos a tiros em uma residência na cidade de Petrolina, no Sertão de Pernambuco.

O caso aconteceu na madrugada da segunda-feira (7), no bairro João de Deus. Os nomes das vítimas não foram divulgados.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o homem e a mulher foram encontrados sem vida com ferimentos provocados por disparos de arma de fogo.

Não há informações sobre a motivação e autoria do crime. Ninguém foi preso até o momento.

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A ocorrência de duplo homicídio consumado foi registrada por meio da 25ª Delegacia de Homicídios de Petrolina.

"Um inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos", afirmou a PCPE.

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