Sertão Petrolina: homem é preso suspeito de agredir filho de 8 anos com chicote Polícia Militar informou que o 5º BPM foi acionado pelo Conselho Tutelar para dar apoio a uma ocorrência de agressão física a uma criança

Um homem foi preso em Petrolina, no Sertão de Pernambuco, suspeito de agredir o filho, de 8 anos, com um chicote.



O caso aconteceu nessa segunda-feira (8), no Projeto Maria Tereza.



A Polícia Militar informou que o 5º BPM foi acionado pelo Conselho Tutelar da região para dar apoio a uma ocorrência de agressão física a uma criança.

No endereço, de acordo com a corporação, os agentes foram recebidos pelo pai da criança, que admitiu ter batido no filho com um chicote.



O homem, que não teve o nome e idade divulgados, foi preso e encaminhado para a Delegacia de Plantão de Petrolina, para a adoção de medidas legais.

