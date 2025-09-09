Qua, 10 de Setembro

Sertão

Petrolina: homem é preso suspeito de agredir filho de 8 anos com chicote

Polícia Militar informou que o 5º BPM foi acionado pelo Conselho Tutelar para dar apoio a uma ocorrência de agressão física a uma criança

Caso aconteceu nessa segunda-feira (8), no Projeto Maria TerezaCaso aconteceu nessa segunda-feira (8), no Projeto Maria Tereza - Foto: Google Street View/Reprodução

Um homem foi preso em Petrolina, no Sertão de Pernambuco, suspeito de agredir o filho, de 8 anos, com um chicote.

O caso aconteceu nessa segunda-feira (8), no Projeto Maria Tereza.

A Polícia Militar informou que o 5º BPM foi acionado pelo Conselho Tutelar da região para dar apoio a uma ocorrência de agressão física a uma criança.

No endereço, de acordo com a corporação, os agentes foram recebidos pelo pai da criança, que admitiu ter batido no filho com um chicote.

O homem, que não teve o nome e idade divulgados, foi preso e encaminhado para a Delegacia de Plantão de Petrolina, para a adoção de medidas legais.

